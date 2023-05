Una chiazza oleosa e inquinante arriva dal Crostolo

Oltre al potenziale cedimento strutturale che ha fatto transennare una parte del lido Po di Guastalla, al confine con la golena di Gualtieri per motivi precauzionali, i tanti visitatori della zona del fiume, domenica si sono ritrovati con una ulteriore sgradita sorpresa. Dal Crostolo, infatti, è stata vista scendere nel Po una grossa chiazza scura, apparentemente oleosa, che non è certo sfuggita ai numerosi cittadini di ogni età che hanno approfittato della bella giornata di sole per un giretto nella natura. L’effetto visivo era inequivocabile, con liquido scuro finito nel fiume, la cui acqua era effettivamente diversa. Non si esclude che possa esservi stato uno sversamento abusivo di sostanza inquinante, che è poi finita nel Po attraverso il torrente reggiano. Purtroppo simili episodi non sono affatto rari e si ripetono periodicamente: non solo nel Crostolo ma anche in altri corsi d’acqua, con potenziali conseguenze negative per l’ambiente. Spesso questi episodi provocano pure morie di pesci e di altri animali.