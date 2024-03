Una ciclabile fino alla stazione Av

Con l’approvazione del Biciplan 2024 del Comune di Reggio, è destinata ad arrivare anche la tanto attesa pista ciclopedonale che collegherà la città capoluogo con il centro abitato di Bagnolo. Si tratta della "Superciclabile n.5" Le Rotte-Porta S.Croce, che prevede un tratto di sei chilometri di collegamento ciclabile fra la stazione Av Mediopadana e il centro di Bagnolo. L’amministrazione bagnolese annuncia che nei prossimi giorni inizierà il cantiere. I lavori, per un totale di 1,6 milioni di euro finanziati dal Pnrr, inizieranno dal tratto compreso tra via Raffaello e via Don Leuratti e si svilupperanno in un’area verde di proprietà comunale, senza interferire con i flussi veicolari. Si realizzerà una pista ciclabile larga tre metri, a doppio senso di marcia, esclusivamente ciclabile, con illuminazione propria e in asfalto colorato. La durata complessiva dei lavori sarà di un anno, mentre quella della prima tratta durerà circa tre mesi e mezzo. Intanto, il Comune di Bagnolo avvierà la riqualificazione di via Provinciale Sud, finanziata per 1,3 milioni di euro, dei quali 950mila derivanti da contributi pubblici regionali. L’accordo sottoscritto con la Provincia ne permetterà l’attraversamento, così come la definizione di un analogo protocollo di intesa con il Comune di Reggio stabilirà le condizione per la realizzazione del ponte sul Canale Terzo, situato a metà tra i due Comuni. Salvo intoppi, entro la fine del 2025 potrebbe essere completato un progetto atteso in paese da oltre 40 anni.

Antonio Lecci