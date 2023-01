Una ciclopedonale per San Donnino

A San Donnino sarà realizzata una pista ciclopedonale. Ad annunciarlo è il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, con una spiegaziona nata dopo alcune critiche arrivate dai cittadini per il nuovo ponte sul Tresinaro a San Donnino. I cittadini avevano notato la costruzione di un’area pedonale, non collegata nella frazione ad altri percorsi simili per pedoni e ciclisti.

A contestare la nuova opera è Vittorino Casali di Corticella che ha chiesto chiarimenti al sindaco Daviddi dopo la notizia dell’apertura del ponte sul Tresinaro per collegare San Donnino a Corticella di Reggio. "E’ importante il nuovo ponte, ma è stata creata – dice Vittorino Casali – una passerella pedonale inutile. Per raggiungerla bisogna attraversare pericolosamente la strada. Un pedone o un ciclista prima di arrivarci rischia di essere investito dalle auto. E’ mai possibile che non si riesca a pensare anche a coloro che vanno a piedi o in bicicletta? Bastava tenere un metro più larga la strada e creare lateralmente un percorso ciclopedonale per permettere a bimbi e anziani di andare da Corticella e San Donnino senza rischiare di essere investiti".

Casali sottolinea che la situazione è "molto pericolosa perché manca una pista ciclabile. Paradossalmente per noi che abitiamo in periferia non ci sono piste per consentirci di camminare fuori dal traffico, ma solo macchine e velocità".

Il sindaco Daviddi, da noi interpellato dopo le polemiche, ha spiegato che ora "è stato aperto il ponte e siamo riusciti ad ottenere quest’opera. L’intenzione dell’amministrazione è quella di eseguire anche una pista per pedoni e ciclisti a San Donnino e sicuramente un’infrastruttura sarà compiuta. Nel progetto del ponte è stata già riservata un’area perché abbiamo pensato che in futuro sarà necessario costruire una ciclopedonale per la frazione".

Daviddi ricorda inoltre che a San Donnino e a Corticella attualmente "non ci sono piste simili, ma il prossimo progetto di San Donnino sarà quello della ciclopedonale".

Il sindaco ha ribadito che oggi "sono percorsi indispensabili". Daviddi ha però evidenziato che la priorità "era lo svolgimento dei lavori del ponte: prima, con il vecchio ponte, si rischiava infatti l’esondazione del Tresinaro. Abbiamo dunque tenuto in considerazione, per lo svolgimento dell’intervento complessivo, il progetto futuro della ciclopedonale". Il sindaco è a disposizione per incontrare i cittadini "per confermare le nostre intenzioni sugli interventi futuri in programma a San Donnino.

Intanto a breve saranno concluse le opere accessorie inerenti al nuovo ponte sperando poi di riuscire ad organizzare la cerimonia di inaugurazione entro gennaio".

Matteo Barca