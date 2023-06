"Una ciclovia in val d’Enza"

In bici alla scoperta del territorio. Numerosi i partecipanti all’evento attorno al Museo Cervi per la festa della Repubblica, con oltre 60 ciclisti tra amatori in divisa societaria e semplici appassionati, nonostante il tempo incerto. La prima edizione del Giro dei 5 Comuni in bicicletta domenica 4 giugno nelle campagne attorno a Casa Cervi ha ospitato il serpentone che, partendo dalla piazza di Sant’Ilario, ha viaggiato sulle strade basse per toccare in successione i territori di Gattatico, Poviglio, Castelnovo di Sotto e Campegine, con tappa finale al Museo.

Al termine Fabrizio Ferri, assessore all’Ambiente del Comune di Sant’Ilario, ha annunciato l’intenzione di avviare uno studio, promosso da alcuni comuni della Val d‘Enza, per valutare la realizzazione di una ciclo-via parallela al torrente che, collegando le piste già esistenti lungo il Po a quelle che valicano l’Appennino, potrebbe innescare sviluppi di natura turistica e commerciale molto interessanti per l’intera vallata.