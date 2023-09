Una città da vivere in bici: "Ecco il piano per il 2023"

"Questa sera vi presentiamo il Biciplan, un piano a indirizzo strategico da consegnare come eredità a chi verrà". Con un iniziale accento sul fatto che i nuovi percorsi ciclopedonali saranno gestiti (e forse anche costruiti) dalla nuova Amministrazione che si insedierà il prossimo anno, il sindaco Luca Vecchi ha introdotto ieri sera ai Chiostri di San Pietro "Biciplan 2023: un confronto con la città", iniziativa che si inserisce all’interno della Settimana Europea della Mobilità, occasione per presentare lo stato di avanzamento dei lavori dedicati alla mobilità ciclabile della città.

Presenti all’incontro l’assessora Carlotta Bonvicini, Paolo Gandolfi (Direttore Area Sviluppo Territoriale del Comune) e l’architetto Matteo Dondè, esperto in sicurezza stradale e pianificazione della ciclabilità. "Nel 2022 è arrivato il nuovo Biciplan, Velopoli, che si propone come nuovo modello per la ciclabilità urbana e mira a migliorare i collegamenti in bicicletta – ha spiegato l’assessora Bonvicini –. Sicuramente con un superamento delle ciclopedonali e parlando di ciclabilità integrale, cioè che punti a rendere ciclabili tutti i 1000 chilometri di strade". "Lo faremo correggendo gli errori fatti in passato, che hanno visto la condivisione degli spazi ciclabili con i pedoni. E l’avvento dei monopattini non ha aiutato questa condivisione" ha spiegato Gandolfi. "Per quanto riguarda la connessioni della città con le frazioni e con i quartieri periferici i collegamenti in bicicletta sono strategici, e per questo vanno sicuramente implementati – ha detto –. Velopoli punterà sulla sicurezza stradale, con percorsi capillari che ridisegneranno lo spazio urbano. Introdurrà le superciclabili, per collegare anche la periferia con la città attraverso percorsi diretti e senza intersezioni, e le greenways, sviluppando quelle individuate già fin dal 2008 come percorsi a vocazione cicloturistica". Saranno in parte nuove e in parte ripercorreranno le ciclovie, percorsi ad uso esclusivo dei ciclisti per collegamenti a lunga distanza, ai margini della città. "Vanno pensate come piccole strade e verranno attivate gradualmente" ha sottolineato infine Gandolfi.

Al momento sarebbero 12 le ciclovie pensate, alcune esistono già e hanno bisogno di pochi interventi di raccordo, altre di molti più chilometri di pista ciclabile ancora da costruire. Tutte partono dal centro città e vanno, rispettivamente, a: Gaida, Bagno, Villaggio Stranieri, Fogliano, Canali, Rivalta, Ghiarda, Codemondo, Roncocesi, Sesso, Mancasale (via Samoggia) e Mancasale (via Gramsci), Massenzatico.

Ultimo ma non ultimo, l’anello di circonvallazione che gira intorno al centro, anch’esso da ripensare con maggiori sicurezze per ciclisti e pedoni.