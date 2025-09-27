Una colletta per l’oratorio. Diventerà ’Casa Emmaus’

In anni in cui sempre più si deve affrontare il tema spinoso del bullismo, del cyberbullismo, del degrado con violenza a danneggiamenti da parte soprattutto dei giovani, ci sono strutture che, nella loro piccola realtà, cercano di creare attività e occasioni, proprio per i giovani. L’iniziativa è dell’Unità pastorale Sant’Alberto-Sant’Artemide Zatti" che unisce Brescello, Boretto e Gualtieri, guidata dal parroco, don Giancarlo Minotta. L’oratorio brescellese è infatti protagonista di una operazione di raccolta fondi attraverso il sistema del crowdfunding per l’apertura di "Casa Emmaus".

L’idea è quella di allestire questo spazio al secondo piano dell’edificio parrocchiale, dove sono disponibili un appartamento e due stanze, che però hanno bisogno di alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria. Dunque, ecco il progetto di raccolta fondi attraverso il sistema via internet per poter avere le risorse necessarie a completare l’intervento, dopo che qualche lavoro è stato eseguito da giovani e adulti della locale Unità pastorale, come volontari. L’intenzione è quella di avere a disposizione un luogo dove il parroco e poi i giovani possano trovare un luogo sicuro, interessando ragazzi dei tre paesi dell’Unità pastorale e i loro educatori, anche con una convivenza di più giorni. La stessa Casa potrebbe ospitare anche i pellegrini, in particolare quelli in visita a Boretto, paese natale di Sant’Artemide Zatti. L’operazione di crownfunding è stata avviata attraverso la piattaforma Ginger, con una prima somma di diecimila euro come obiettivo.

Antonio Lecci