Una colletta per vedova e bimbe

Una colletta online per sostenere la giovane vedova e le bambine di Davide Prati, deceduto il primo settembre a soli 45 anni. Una raccolta fondi grazie a cui in pochi giorni sono già stati raccolti oltre 3.300 euro, segno della grande generosità e dell’affetto che circondano la sua famiglia.

La morte di Davide ha lasciato sgomente le comunità di Cavriago e Montecchio, dove era cresciuto ed era rimasto legato da affetti e amicizie profonde, nonostante da oltre dieci anni vivesse nell’Australia occidentale. Il dolore più grande è toccato ai suoi familiari: la moglie Melba Aros, originaria del Messico e sposata nel 2016, e le due figliolette Serena e Julia, che con lui dividevano la quotidianità nei pressi di Perth; i genitori Pietro e Mirca, il fratello Cristian, tra i gestori della palestra Corpus Fitness di Montecchio.

Per ricordarlo insieme, venerdì alle 20.30 sarà recitato il santo rosario nella chiesa parrocchiale di San Terenziano a Cavriago, mentre il giorno successivo, sabato alle 10, nello stesso luogo, verrà celebrata una messa solenne in sua memoria. Saranno occasioni di preghiera e di condivisione, in cui la comunità potrà stringersi intorno alla famiglia. Nato a Borzano di Albinea, Davide aveva costruito la sua vita professionale e familiare tra l’Italia e l’estero, senza mai recidere il filo con la sua terra d’origine. Lavorava come istruttore sportivo e personal trainer, apprezzato per la competenza, la serietà e la simpatia con cui sapeva motivare e seguire i propri clienti. Sportivo per passione, amava il calcio, la pallacanestro e il surf. A Montecchio aveva spesso affiancato il fratello Cristian alla Corpus.

Proprio dallo staff e dalla "grande famiglia" della palestra è partita un’iniziativa concreta di solidarietà: una raccolta fondi per sostenere Melba e le figlie nei mesi difficili che le attendono. "Siamo tutti devastati per quello che è accaduto – scrivono sulla piattaforma GoFundMe– e vogliamo aiutare la sua famiglia qui in Italia, Melba e le bimbe, ad affrontare ciò che dovranno vivere. Un piccolo aiuto può significare tanto". L’invito, in luogo dei fiori, è a contribuire con eventuali donazioni tramite la piattaforma di fundrising, il cui link è: https://gofund.me/dae821d9e

Francesca Chilloni