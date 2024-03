Una commedia dialettale della compagnia Teresianum per ricostruire il teatro a Fellegara

Una commedia dialettale per ricostruire il teatrino di Fellegara. È il nobile scopo prefissato dalla nota compagnia Teresianum di Scandiano che giovedì alle 21 si esibirà al cinema teatro Boiardo portando in scena "Un queder in dal tasel". Una commedia brillante – in due atti, interamente in dialetto reggiano, tutta da ridere – di Velise Bonfanti, col libero adattamento e la regia di Riccarda Istelli e l’ideazione scenica di Carmine Gioia. Sul palco saliranno gli interpreti Lionello Pantani, Antonietta Mammi, Matteo Poli, Giorgio Guidetti, Cinzia Seleni, Davide Massarini, Stefano Mercati, Monia Fontana e Marco Prampolini.

La pièce ha il patrocinio del Comune di Scandiano. E ha l’obiettivo di recuperare quel gioiellino del teatro fellegarese. Tutto il ricavato sarà devoluto alla sua ricostruzione. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro. Le prevendite sono attive alla Ferramenta Regnani (piazza Libertà, 10) e presso l’Edicola Bonini (piazza Duca d’Aosta 1/f) anche se è praticamente ormai tutto sold-out per quella che è una delle compagnie più stimate di tutta la provincia reggiana e non solo.