Una commedia sullo schermo per promuovere la socialità

BORETTO

Quando il cinema, la proiezione di una divertente commedia dialettale e uno spazio pubblico all’aperto possono diventare un importante mezzo necessario anche per combattere l’isolamento sociale e la solitudine delle persone non più giovani.

Accade a Boretto, dove per sabato 26 agosto alle 20,45 è in programma "Cinema al parco", un evento di Progetto Enter, Unione Comuni Bassa Reggiana, Comune di Boretto, Ans Anziani e non solo, Fondazione Manodori. Verrà proiettata la commedia dialettale "L’oman l’è un gran fifon quando…", portata in scena nel 2008 dalla compagnia "I mes e mes". L’appuntamento è per sabato prossimo in piazza Zatti, a Santa Croce di Boretto. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

"L’iniziativa – dice il sindaco borettese Matteo Benassi (foto), che ha appoggiato l’allestimento – viene promossa anche per garantire un momento di amicizia e socialità agli anziani del paese e non solo. Si svolge in collaborazione con l’Avis locale, il cineclub Claudio Zambelli, la gelateria Ascari e il Comitato Sagra di Santa Croce, che ringraziamo per la loro partecipazione".