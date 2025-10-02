Una comunità per i malati terminali. Nasce il nuovo network InVita

Nasce nella nostra provincia la prima ‘compassionate community’ in Italia per ridurre la sofferenza legata a malattie inguaribili e nel fine vita. Il 10, 11 e 12 ottobre si terrà l’evento di presentazione di ‘InVita vorrei’ alle Officine Creative Reggiane, ex Mangimificio Caffarri. Albinea si avvia a diventare il primo comune in Italia con una ‘compassionate community’. Il progetto ‘InVita!’ Percorsi e azioni per la creazione di Caring Communities’ è promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio con il sostegno dei fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana e in rete con associazioni, Unioni di Comuni e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio. Le compassionate communities sono un nuovo modello di cura, un laboratorio sociale che coinvolge tutta la comunità, creando reti di supporto che affiancano chi deve convivere, nell’ultima parte della propria vita, con una malattia oncologica, neuro-degenerativa o con altre forme di vulnerabilità tipiche della vecchiaia avanzata. La compassionate community si basa sulla com-passione (il farsi prossimo in una situazione di sofferenza) e trova in sé risorse e competenze, dalle professionalità specifiche all’empatia. Nel comune di Albinea sarà sperimentato un network tra amministrazione, sanità, realtà del terzo settore e cittadini. Il progetto prevede la figura di un facilitatore, formato per lavorare sui bisogni emersi nelle famiglie coinvolte e attivare le risorse sul territorio, quali professionisti della sanità e caregiver, ma anche reti informali come amici, vicini di casa, colleghi, volontari.

La dottoressa Silvia Tanzi, responsabile unità di cure palliative Ausl Irccs Reggio e responsabile scientifica del progetto, ha spiegato che l’obiettivo a breve è "far partire la sperimentazione su alcune famiglie e lanciare una call per i cittadini che possono diventare caring helper. Il modello scientifico è stato validato nell’ambito del congresso mondiale delle cure palliative (Helsinki, 2025), ma il lavoro è anche sociale e culturale, perché la morte è ancora un tabù sia per i cittadini sia per i professionisti e va riportata all’interno del discorso pubblico, a partire dalle scuole". Il 10, 11 e 12 ottobre alle Officine Creative Reggiane appuntamento con ‘InVita vorrei’, evento di lancio del progetto. Un fitto programma di appuntamenti tra cui il 10 ottobre, dalle 15, è previsto l’incontro con decisori pubblici, operatori socio-sanitari e giornalisti. L’11 e 12 ottobre debutta ‘Una specie di preghiera’, spettacolo teatrale della compagnia MaMiMò.

Matteo Barca