Una consulenza per gli autonomi

Uno sportello e due servizi. Si tratta di quello di consulenza sul lavoro autonomo e di avvio d’impresa. Lo sportello che si adopera per fornire questa tipologia di consulenza è uno dei nuovi servizi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, messo a disposizione dei cittadini presso i centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna.

Quindi, se si è alla ricerca di una nuova occupazione, o si è interessati a una soluzione differente da quella del lavoro dipendente, ora si può avere un supporto per mettere a fuoco idee e progetti che possono concretizzarsi nell’avvio di impresa, anche individuale, o nell’avvio di un lavoro autonomo. Non è necessario avere già un’idea precisa di progetto imprenditoriale, il servizio infatti si rivolge anche a coloro che vogliono semplicemente approfondire le caratteristiche di questa forma di lavoro, al fine di effettuare una valutazione consapevole sull’opportunità o meno di intraprendere un percorso di creazione d’impresa o lavoro autonomo.

La consulenza erogata dagli operatori del servizio aiuterà gli utenti nella definizione del percorso, nella messa a punto degli elementi chiave della propria idea e nella valutazione della reale concretizzazione e fattibilità del progetto. Grazie alle informazioni ricevute e all’accompagnamento fornito, si potrà valutare con più facilità se proseguire la definizione e l’elaborazione delle idee in autonomia o se continuare presso un soggetto esterno presente sul territorio. Chi è interessato al servizio può contattare il proprio centro per l’impiego per avere maggiori informazioni e fissare un appuntamento.