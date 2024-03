Una ’cucina’ in giardino per sfornare ottime torte di foglie Genitori e esperti lavorano insieme per creare uno spazio di gioco naturale alla scuola dell'infanzia "I Tigli" di Cavriago, dove i bambini potranno cucinare con fango e materiali naturali. Un progetto che valorizza il parco e promuove la collaborazione tra Comune, scuola e famiglie.