Una delegazione della Croce Verde per l’addio all’amico e volontario Emore

L’addio ieri a Emore Gaspari, volontario della Croce Verde Alto Appennino di Busana: grande partecipazione ai funerali ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Talada (Ventasso), paese d’origine della famiglia Gaspari. Emore è morto per grave malattia a 86 anni, dopo aver trascorso una vita di lavoro a Milano, è tornato al paese d’origine da pensionato dedicando il suo tempo al volontariato: alla Pro loco di Talada e alla Croce Verde di Busana, sempre con grande impegno e generosa disponibilità per la comunità locale che ieri, riconoscente, ha partecipato commossa al funerale nella chiesa del vecchio paese, insufficiente per contenere tutti i convenuti. Presente anche una delegazione della Croce Verde Alto Appennino, gli amici di Emore in divisa, che hanno voluto manifestargli la loro riconoscenza. La comunità si è unita al dolore dei familiari, la moglie Luciana, la figlia Marzia e il fratello Piero. Alla fine, un caloroso e triste applauso mentre il feretro lasciava il piazzale per la cremazione.

s. b.