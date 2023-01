Una delegazione di 53 albinetani in visita al memoriale della shoah

Una delegazione di 53 albinetani ieri ha visitato il memoriale della shoah a Milano. Un percorso di riflessione co-finanziato dalla Regione, Anpi e con la partecipazione di alcune associazioni del territorio. Quello partito da Albinea è stato un viaggio della memoria per andare oltre l’indifferenza, per comprendere il valore della democrazia, dei diritti e per vivere l’oggi con la trasparenza della libertà e dell’accoglienza. Alla partenza dalla piazza di Albinea c’è stato il saluto del sindaco Nico Giberti con l’assessore Mirella Rossi che ha accompagnato la delegazione.