’Una di troppo’: la commedia su chi vive ai margini

Due artisti amatissimi, una coppia inedita e un tema che tocca corde profonde. Domenica 2 novembre alle, 17, il Teatro Metropolis di Bibbiano ospita: ’Una di troppo’, spettacolo di Franca Tragni e Aldo “Ape” Piazza, per il festival: Il Rumore del Lutto – l’Invisibile, promosso da Segnali di Vita con la direzione artistica di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone e realizzato con il contributo della Regione Emilia e Croce Verde di Reggio. Fondendo ironia, emozione e riflessione, Tragni e Piazza portano in scena una commedia brillante, che indaga con leggerezza e profondità la solitudine, l’amicizia e la ricerca di sé , in una società che troppo spesso condanna all’invisibilità chi è fuori dagli schemi.

Apre la scena un disguido burocratico: due donne, sconosciute tra loro, si ritrovano costrette a condividere lo stesso appartamento. Tecla Sozzi, anziana “signorina” decisa, sarcastica e metodica, incontra Ape Regina, drag queen glitter, sfrattata e con un passato complicato. La convivenza, appare impossibile, ma tra scontri comici, battaglie sul termostato, litigi sul trucco e confessioni notturne, nasce un legame inatteso, capace di trasformare le ferite in alleanza e la diversità in forza. ’Una di troppo’ è un atto d’amore verso chi è ai margini, le “invisibili” e gli “invisibili”. Con la loro straordinaria complicità, Franca Tragni ( attrice/ regista) e Aldo Piazza (performer/ attivista culturale) mostrano al pubblico una storia di riscatto e umanità, risate, commozione e riconoscimento reciproco. "È un riscatto dallo stato di invisibilità che questa società dell’apparenza impone agli ultimi – spiegano gli autori –. Le nostre eroine sono invisibili come l’inchiostro simpatico: basta scaldarlo per farlo apparire. La solitudine ha tante forme, ma anche l’amicizia". Posto unico 18 euro (prevendita esclusa) – circuito VivaTicket. Per Info e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com.

Mariagiuseppina Bo