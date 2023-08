Una discarica abusiva di arredi abbandonati nel contenitore destinato a sfalci e ramaglie

Il contenitore, in teoria, sarebbe destinato a sfalci e ramaglie. Ma qualcuno ha voluto usarlo come deposito, abusivo, di arredi vari ormai dismessi, cassettiera, poltrona da ufficio, sedie e altro ancora. Una vera e propria discarica abusiva creata in via Gavello a Reggiolo, alle porte del centro storico del paese. Alcuni residenti, comprensibilmente contrariati, hanno segnalato la situazione. E dire che, come più volte ripetuto, simili scarti potrebbero essere smaltiti in modo regolare, e gratuitamente, col conferimento nelle apposite isole ecologiche del proprio paese.