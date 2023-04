Una discarica circonda il pontile

Aumentano le proteste per le condizioni di degrado, anche dal punto di vista igienico sanitarie, per la presenza, ormai da mesi, di rifiuti, rottami e altro materiale organico attorno al pontile per l’attracco delle imbarcazioni al lido Po di Guastalla. Da tempo è previsto un intervento per pulire quell’area, che però non è stato ancora realizzato. Questo sta provocando una situazione igienico sanitaria inadeguata, soprattutto per l’elevata presenza di frequentatori del lido, che nei fine settimana raggiungono le migliaia di unità. Non mancano carcasse di pesci, anche di grosse dimensioni, con lo strato di rifiuti che sta diventando addirittura una base su cui stanno cominciando a crescere delle piante. Una situazione di degrado che nei giorni scorsi ha fatto annullare eventi turistici legati alla navigazione sul Po.