Una discarica vicino ai cassonetti della raccolta, fioccano le proteste dei cittadini

Con le festività natalizie aumenta la produzione di rifiuti. E col rinvio di alcuni passaggi di raccolta alle stazioni ecologiche, la situazione che ne è emersa è stata spesso di criticità, con grossi depositi di rifiuti di ogni tipo al di fuori di cassonetti, spesso pieni all’inverosimile. Il risultato è stato segnalato da alcuni cittadini, comprensibilmente contrariati dal degrado che si è generato in vari quartieri. A Correggio situazioni di degrado sono state segnalate in diverse zone, perfino nel centro storico. In alcune zone i cassonetti risultano svuotati dal passaggio degli operatori incaricati della raccolta, ma sul terreno è rimasta gran parte dei rifiuti che erano stati lasciati al suolo. E non mancano le proteste nelle zone interessate: il parcheggio del quartiere Piramidi, ma anche in altre zone limitrofe, oltre che all’Espansione Sud. Proprio a Correggio il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e delle discariche abusive non è una novità, come viene puntualmente documentato dai cittadini.