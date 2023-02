Una domenica dedicata ai bambini

Una domenica tra eventi per bambini e famiglie, con maschere, carri allegorici e spettacoli per i più piccoli.

Oggi pomeriggio a Castelnovo Sotto tornano a sfilare carri e mascherate nella seconda giornata del Carnevale del Castlein, con inizio alle 14,30 per un evento animato da clown, maghi, giocolieri e mangiafuoco, con l’allestimento di un mini parco divertimenti con giochi gonfiabili, scivoli e musica. Inoltre, grazie a "VitaminAnimation" i bambini che arrivano in centro a Castelnovo Sotto possono assistere a spettacoli con bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e truccabimbi. Resta aperto nella rocca municipale l’ormai noto Museo della Maschera, un’esposizione permanente dedicata alla storia delle maschere del paese, in passato una vera e propria "capitale" in questo settore. Festa di carnevale anche a Cavriago, dalle 14,30 in piazza Zanti, con giochi gonfiabili, truccabimbi, animazioni varie. Per i bambini rappresentazione teatrale alle 11 e alle 16,30 al Novecento di Cavriago, con le bolle di sapone di Michele Cafaggi.

Al centro Kaleidos, a Poviglio, oggi alle 17 è in programma un nuovo spettacolo per bambini e famiglie, dal titolo "Superchef, sfida all’ultimo ingrediente", con i Burattini della Commedia. Mentre a Reggio, a Palazzo Magnani, oggi alle 15,30 torna "In viaggio con Victor", laboratori per famiglie dedicati alla maschera.