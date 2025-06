Una domenica di passeggiate, mercatini e concerti

Prosegue oggi il Move Week, settimana per il benessere promosso a Campagnola dal gruppo "4 Passi per stare bene" (foto), con ritrovo alle 15 di fronte al municipio in piazza Roma.

A Novellara invece oggi torna in centro il mercatino di antiquariato e modernariato, con possibilità di visitare il Museo Gonzaga, l’Acetaia e il museo della civiltà contadina.

E stasera continuano gli appuntamenti del weekend a Poviglio la tradizionale Notte della Repubblica in piazza Umberto I con musica dal vivo, gastronomia, bancarelle, area bimbi, cabaret comico. L’evento rappresenterà anche l’occasione per ricordare l’ex assessore Domenico Donelli, recentemente scomparso.