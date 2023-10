Una domenica più che speciale: al Circolo Bellarosa entra nel vivo la Festa d’autunno

Domenica speciale al Circolo Bellarosa di Albinea, dove è in programma la tradizionale Festa d’autunno, che quest’anno spazia dalla cultura alla storia fino alle attività per i più piccoli. La giornata inizierà alle 15 con la celebrazione del centenario di un piccolo monumento locale, la Punzela, il ponticello sul rio Fossetta, ruscello che nasce dai campi di via Roncosano e taglia il centro di Bellarosa: inaugurato nel 1923, oltre a consentire agli abitanti di attraversare il corso d’acqua ha avuto un ruolo importante nella Seconda guerra, dove è stato utilizzato come rifugio.

La celebrazione prevede una camminata dal circolo fino al ponte e un breve discorso prima del rientro in sede. Sempre alle 15 aprirà il Grande mercatino dei bambini, che avranno la possibilità di esporre gratuitamente la loro mercanzia fino alle 19: necessario attrezzarsi con tavolo e telo per sistemare la merce, gradita la prenotazione. Alle 16,30 verrà presentato ‘Elio, un amore ridicolo’, libro di Luisa Codeluppi che si rivolge in particolare agli amanti degli animali: a dialogare con l’autrice sarà Francesca Codeluppi. Per tutta la giornata lo staff del circolo Bellarosa proporrà come di consueto la sua cucina a base di erbazzone, gnocco fritto, salumi, torte e sugo d’uva (info 340.8615758).