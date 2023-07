Una donna al vertice "Poca accessibilità e senso di insicurezza Sconfitta per il centro"

di Giulia

Beneventi

"Fin da bambina ho sempre vissuto a pieno la città storica, la stessa che negli ultimi anni ho visto soffrire. Ogni volta che un’attività chiude o si sposta dal centro è una stilettata".

Monica Soncini, 57 anni, proclamata nuova presidente di Confcommercio Reggio il 29 giugno scorso, va dritta al punto. Dai capelli tinti di viola al tono di voce squillante e deciso, tutto in lei richiama quel pragmatismo di chi da una vita è abituata a lavorare a contatto con le persone. Nel suo caso i clienti dell’Ottica con vista di via Franzoni, aperto a marzo del 2008. La sua presidenza nel quinquennio 2023-2028 segue quella di Davide Massarini, "che ha fatto un lavoro incredibile, considerato anche che è stato proclamato a novembre del 2019 per poi affrontare tutto il periodo della pandemia" specifica.

Il testimone ora è suo, con uno sguardo concreto e fresco sulla situazione dei commercianti reggiani: "E qualche ‘cartellino giallo’ l’ho già preso" ironizza.

Presidente, partiamo da un caso che sta facendo molto discutere in questi giorni, ovvero quello del Sospeso Café. Il titolare ha affermato di volersi spostare fuori dal centro storico, dopo il contenzioso legale con l’Hotel Posta e l’ordinanza del Tribunale che gli impone di chiudere alle 22.

"Non posso evitare di dispiacermi molto, perché ogni esercente che decide di lasciare il centro porta via con sé un pezzo di cuore di questa città. Nel caso specifico però mi pare ci siano state delle incomprensioni delle esigenze di una e dell’altra attività, la cui soluzione finale è arrivata in tribunale".

C’è anche un problema legato alla distesa non concessa dal Comune e al fatto di avere davanti a sé i tavoli di un concorrente.

"Bisognerebbe approfondire la vicenda dal punto di vista dei permessi comunali. Mi limito a considerare che, a volte, non spetta al titolare dover gestire la cosiddetta movida che si crea al di fuori del locale, ma a chi si occupa di ordine pubblico. Perché da un lato abbiamo un bar aperto da dei ragazzi giovani ed è giusto proteggere la loro attività, lo stesso vale però per un punto storico reggiano com’è l’Hotel Posta".

Diciamolo, non è nemmeno il primo commerciante che si sposta fuori dal centro.

"Già anni fa, io ritengo, la scelta di decentrare gli uffici fu pessima. Tutte le volte che sento qualcuno dire: ’Saranno due o tre anni che non vengo in centro’ provo un enorme dispiacere. D’altra parte mettersi nei panni di chi decide di investire in centro e aprire un’attività non è facile, le incognite sono troppo grandi. Che si abbia questo senso di poca accessibilità, sicurezza e appetibilità è un grosso fallimento".

Accessibilità, sicurezza e appetibilità: qual è secondo lei il tasto più dolente?

"Credo sia innanzitutto la poca accessibilità. Non perché appetibilità e sicurezza siano meno importanti, ovvio, ma quando parli del centro in generale la prima reazione è: dove parcheggio? Tanto più ora con la questione della nuova Ztl in via Emilia Santo Stefano e Corsa Garibaldi".

Ecco, appunto. È preoccupata?

"Di certo rischia di rendere il centro ancora più blindato, mi auguro almeno che sia presentato e pubblicizzato in modo giusto. Non siamo contrari alla Ztl, ma serve più rispetto per le attività commerciali. Perché ben vengano i residenti, ma il vero presidio è dato da noi esercenti".

Viene da chiedersi però, come mai andando nelle vicine Modena o Parma il quadro cambia? Tendenzialmente, in meglio.

"Nel paragonare Reggio ad altre città, bisogna tener conto che sotto un aspetto universitario siamo un po’ il fanalino di coda. Soffriamo una mentalità ‘da paesone’ ancora non così aperta. Altre città hanno raggiunto un quieto vivere che a noi manca, ed è vero che stiamo guadagnando terreno ma certe politiche rischiano di ritardare ulteriormente un cambio di passo. Mi riferisco anche all’intercedere tra generazioni, che richiama un po’ il caso del Sospeso e dell’Hotel Posta. Oggi come oggi poi queste dinamiche forse si soffrono di più perché è cambiata la situazione economica, per cui si è meno propensi ad accettare la sconfitta o una mediazione, e si scelgono vie più sicure".

A proposito di generazioni, quelli che reggono ancora in centro sono però i commercianti storici e non quelli più giovani. Non è un cortocircuito?

"Questo può cambiare se davvero si inizia a incentivare a livello di politiche l’apertura di nuove attività, economicamente ma anche sul piano della burocrazia. Uno dei miei propositi è appunto quello di rendere Confcommercio ancora più a contatto col pubblico come associazione. Chi vuole capire come tirare fuori il suo sogno dal cassetto, deve poterlo farlo senza complicarsi troppo la vita e a costo zero. Poi però ci sono gestioni che esulano dalle nostre competenze, come appunto la burocrazia infinita o i tanti locali sfitti e indecorosi, che certo non invitano a investire in centro".