"Una fabbrica del sapere per le nuove generazioni"

Il progetto del Capannone 15C è frutto di un complesso lavoro d’équipe che unisce Cairepro - Cooperativa Architetti e Ingegneri, mandataria del Rtp (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), insieme a Zamboni Associati Architettura, Studio T.En. e Studio Silva. "Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla riqualificazione di questo luogo, che rappresenta un investimento sulla conoscenza e il sapere, indirizzato ai giovani – afferma l’architetto Nello Tafuro, direttore dei lavori d’intervento e presidente di Cairepro, società di progettazione integrata –. Come professionisti ma anche cittadini, siamo fermamente convinti che l’operazione di rigenerazione urbana affidata a Stu Reggiane sia frutto di una visione di prospettiva e sostenibile per lo sviluppo sociale ed economico di Reggio". Qui oggi si concentrano eccellenze imprenditoriali, startup innovative e Università. "Quello che un tempo era uno spazio per l’industria pesante diventa oggi un luogo di formazione e di conoscenza, una fabbrica del sapere destinata alle nuove generazioni – sostiene Andrea Zamboni di Zamboni Associati, progettista architettonico assieme a Cairepro –. Per il progetto ci siamo ispirati a questa immagine e la nuova struttura che nasce all’interno della fabbrica ricalca la forma degli shed che emergono dalle murature permettendo che le aule e i laboratori godano di una luce naturale e costante, come in precedenza la fabbrica stessa. Mentre la piazza coperta rappresenta il simbolo dell’innovazione e dell’incontro tra i diversi saperi, grazie agli studenti".

Lara Maria Ferrari