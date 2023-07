Una favola lunga 40 anni In festa il parco Morgone

Grande successo a Scandiano per la festa per i 40 anni del circolo Parco Morgone. Un gruppo di volontari tenaci, uniti e sempre energici che domenica hanno celebrato l’importante anniversario di un progetto che dura da tempo e ha mantenuto in vita un piccolo angolo di verde, uno spazio pubblico, accessibile, libero. Alla festa ha partecipato anche il vicesindaco Elisa Davoli.

"Uno dei circoli più antichi e longevi del nostro territorio, un presidio di socialità fondamentale per persone di tutte le età che ha al suo attivo moltissime iniziative per tutti i gusti", dicono dal Comune di Scandiano in occasione della ricorrenza.

"’La città la fanno i cittadini’ è proprio quello che deve aver pensato nei primi anni Ottanta quel manipolo di giovani abitanti che hanno popolato il nuovo intervento residenziale che espanse verso sud l’abitato di Scandiano – sottolineano i volontari del circolo –. Un quartiere di giovani famiglie che si oppose alla costruzione di nuovi condomini e decise di trasformare un resto di campagna in un luogo di svago e condivisione dove far correre i bambini in libertà, organizzare momenti di festa e condivisione, divenire un presidio di collettività a cui tutti i cittadini potevano far riferimento".

Si preservarono gli alberi esistenti come il filare di querce che costeggia il lato alto, poi si piantarono nuove essenze come i tigli che costeggiano il viale ombroso, fu creata una pista sportiva che ha ospitato memorabili tornei di pallavolo estivi. Preziosa pure la presenza dei servizi del bar e angolo frittura del gnocco, ma anche il ballo liscio e la commedia dialettale. "E si mescolavano – ricordano sempre i volontari – grandi, medi e piccoli, tutte le età: quello era il bello.

Non mancarono momenti per i giovani con il rock and roll, il Bar Ciapet, la corrida. Insomma fu un progetto ben riuscito. Chi frequenta oggi il Parco lo sa: il bar è sempre aperto, il verde è curato, gli spazi sono inclusivi e sicuri. Ma non è tutto qui.

Cosa ci può insegnare la storia di questo piccolo pezzo di terra libera dal cemento per il nostro futuro? Che, come avviene per gli alberi di una foresta, anche l’essere umano si fortifica stando vicino agli altri condividendo spazi, energie e risorse, crescendo nel tempo e contribuendo a costruire qualcosa che non è solo suo, ma appartiene a tutti e per questo vale molto di più. Che fare il volontario non è solo un modo per riempire un vuoto, ma per dare agli altri qualcosa che si ha in più".

Matteo Barca