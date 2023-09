Una Festa da 1,2 milioni di euro La sfida tra i ristoranti quest’anno la vince Il Rifugio

Oltre 150mila persone per un giro d’affari che sfiora 1,2 milioni di euro. Sono queste le cifre che il Partito democratico fornisce all’indomani della chiusura della kermesse all’Iren Green Park del Campovolo. L’edizione del 2023, nonostante fosse assolutamente non paragonabile a quelle feste dell’unità a cui il popolo reggiano è abituato a pensare, ha offerto parecchi giorni in più di dibattiti e feste. Ovviamente a farla da padrone è stato soprattutto il gusto, grazie ai cinque ristoranti presenti. Oltre 25.000 i pasti distribuiti. Soddisfazione da parte dei dirigenti ma soprattutto gratitudine per gli oltre 400 volontari che ogni sera hanno garantito il funzionamento de La Festa. Grande apprezzamento per i grandi classici proposti dai ristoranti della Festa – vendute circa 2.400 grigliate miste al Falo’, 1.000 galletti, 2.300 piatti di fritto misto di pesce e 1.000 grigliate di pesce al ristorante Gente di Mare. I 1.500 tortelli battono 600 lasagne alla Rezdora seguiti da oltre 1.000 piatti di guanciale con polenta. Grande successo per il ristorante di montagna, il Rifugio. Oltre 1.000 lasagne ai funghi, seguiti da circa 800 porzioni di risotto ai funghi ed oltre 3.000 porzioni di funghi fritti. Tanti clienti anche al Chiosco, dove sono stati venduti oltre 20.000 pezzi di gnocco fritto e Baccalà. Il tutto accompagnato da oltre 2.000 bottiglie di Lambrusco, nelle sue varie versioni o da birra. "Un ottimo risultato di partecipazione anche per le proposte di spettacolo – commentano dal Pd –. Dal tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi danzanti fino agli spettacoli per i più giovani: Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Giacobazzi, ed i giovanissimi che hanno risposto numerosi agli eventi nell’Arena organizzati dal Fuori Orario, fino alle famiglie che hanno partecipato agli spettacoli di Dinamico Festival ed ai giochi per bambini offerti da La Festa e da UISP".