Una Festa del Pane da record. Raccolti e donati 12mila euro

Festa del Pane 2024 con incasso da record: 12.000 euro alla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto grazie ai fornai della Cna di Reggio e della montagna. Dodicimila euro è il risultato ottenuto dalla vendita di pane e prodotti da forno, in occasione della Festa del Pane dello scorso settembre, promossa da Cna Reggio con il supporto della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Durante la cena di ringraziamento, che si è svolta presso il ristorante Il Capolinea a Castelnovo Monti, il Presidente Cna Reggio Emilia, Giorgio Lugli e Iacopo Fiorentini, presidente Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, hanno annunciato lo straordinario risultato della festa.

La serata ha riunito volontari, sostenitori, fornai e dirigenti del sistema Cna, che insieme hanno reso possibile il grande risultato della 33ª edizione della Festa del Pane, confermandola come un momento fondamentale durante la Fiera di San Michele. Il conviviale ha rappresentato anche un primo momento di confronto per progettare l’edizione del 2025 della stessa manifestazione. A riconoscimento della collaborazione delle associazioni coinvolte nella festa, la Croce Verde locale ha deciso di condividere il brillante risultato di quest’ultima edizione con la Fa.Ce (Associazione Famiglie Celebrolesi) e Il Cuore della Montagna, che storicamente collaborano con Cna e i panificatori per la realizzazione della Festa del Pane, devolvendo 1.500 euro a ciascuna delle due associazioni che operano nel volontariato.

"Siamo molto soddisfatti del grande successo ottenuto quest’anno, superiore anche a quella dell’ultima edizione – sottolinea Lugli – vogliamo esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati". "La collaborazione con Cna e con la rete di artigiani e volontari è stata anche quest’anno un successo nell’organizzazione dell’evento – conclude Fiorentini –. Grande è la soddisfazione per il risultato ottenuto, il ricavato ci permetterà di migliorare il servizio che offriamo alla comunità di Castelnovo e Vetto, oltre a potenziare le dotazioni di Croce Verde per servizi al territorio".

Settimo Baisi