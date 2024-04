Una Festa della Liberazione insieme ai giovani tedeschi

Rientrati a Kahla gli studenti e le studentesse che quest’anno, in un viaggio di scambio vissuto a stretto contatto con i coetanei delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Bismantova, hanno partecipato alle iniziative per il 25 aprile, rendendole davvero speciali e da ricordare. Insieme a loro sono state a Castelnovo, come da consuetudine, anche le delegazioni dei comuni europei gemellati, che oltre a Kahla sono Voreppe (Francia) e Illingen (Germania). Tutti insieme hanno dato vita a una giornata davvero molto partecipata: alla mattina il corteo, accompagnato dalla Banda di Felina, ha toccato i monumenti e luoghi del che testimoniano il periodo della guerra e della Liberazione. Poi la visita a casa della partigiana Giacomina Castagnetti, memoria storica della Resistenza. A seguire al Teatro Bismantova saluti istituzionali, testimonianze portate dai ragazzi che hanno preso parte ai Viaggi della Memoria e un intervento canoro corale dei circa 80 tra ragazzi e ragazze del progetto di scambio, che hanno cantato insieme, italiani e tedeschi, ’Bella Ciao’ e ’Blowing in the wind’. Nel pomeriggio, infine, si sono svolte le premiazioni del concorso ‘Rendere visibili i punti di vista’, promosso nell’ambito del progetto "Kahla e Castelnovo Monti. I giovani protagonisti del legame che ci unisce". Premiata l’opera di Aurora Marziliani come migliore tra le finaliste del concorso rivolto ai giovani dagli 11 ai 34 anni.

s.b.