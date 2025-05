Una festa nel segno della meccatronica

Festa della Meccatronica, oggi a Viano, sostenuta da E80 Group che per l’occasione festeggia i 45 anni di attività. Dalle 17,30 attivi Food truck, mercatini vintage, area giochi per bambini e adulti e altro ancora, dalle 18,15 il torneo Città della Meccatronica, dalle 18,30 il concerto di Evolution 80, alle 20,30 saluti istituzionali e premiazione del torneo, dalle 21 lo spettacolo comico di Dario Cassini, seguito da una nuova tappa del Marabù Music Festival, con il meglio della musica della discodance degli anni d’oro. La manifestazione si svolge nell’area industriale, in via Marconi.