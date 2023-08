Una festa per i bambini di Uvira

Domenica alle 21 a Cavriago si terrà la nona edizione di “Congo and Love”, iniziativa di beneficenza a favore dei bambini in difficoltà ospiti del Centro Bethanie di Uvira in Congo nel giardino estivo del Golden Music di Cavriago (via Arduini 3). La serata è organizzata dalle volontarie cavriaghine Nicoletta Morini e Natascia Cersosimo e prevede un ricco buffet e il dj set di Stefano Foroni con musica anni 70, 80 e 90.

L’intero incasso (l’ingresso è a offerta libera) sarà devoluto al Centro Bethanie in Congo, che ospita una settantina di bambini ciechi, sordomuti e con disabilità fisiche. Oltre alle cure mediche e alla riabilitazione, ai ragazzi viene fornita un’istruzione scolastica di base.

Obiettivo della raccolta fondi è consentire al personale del Centro un adeguato aggiornamento per offrire ai malati cure di qualità e agli studenti sordo-muti una scuola che li prepari responsabilmente agli impegni futuri.

A portare la loro testimonianza durante la serata saranno le sorelle della Congregazione delle Suore Missionarie di Parma, da quarant’anni referenti del Centro, e il dottor Enrico Banchini, medico anestesista che da anni presta gratuitamente la sua opera al Centro Bethanie.

Con soli 5 euro donati al Centro Bethane di Uvira è possibile sostenere le spese per le cure e l’istruzione di un bambino per un intero mese. Anche quest’anno la serata “Congo and Love” verrà dedicata al ricordo di Silvano Morini (Silvanenin), tra gli storici organizzatori della festa.

Obbligatoria la prenotazione al cell. 3289417928 (Nicoletta).