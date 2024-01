Una festa per la liberazione dei rapaci

C’erano anche numerosi bambini ad assistere alla liberazione di una decina di uccelli rapaci, tornati in natura dopo essere stati prelevati in cattive condizioni di salute e rimessi in sesto grazie al Rifugio Matildico. L’altro pomeriggio al parco Caduti del Lavoro di Correggio sono stati liberati cinque rapaci diurni (quattro gheppi e un falco pellegrino), mentre al parco Articolo 21, al tramonto, lo stesso è avvenuto per un barbagianni e tre civette, ovvero predatori notturni. Si tratta di animali che non sono pericolosi per gli animali domestici. Ora che sono liberi, i rapaci andranno a trovare la loro territorialità, senza alterare l’ambiente circostante.

"La festa della liberazione – ha commentato l’assessore comunale Giovanni Viglione – è stata un evento davvero importante dal punto di vista educativo, che ha permesso ai bambini e ai genitori di vedere da vicino animali che altrimenti farebbero fatica ad avvicinare. L’operazione è stata svolta limitando quanto più possibile lo stress per gli animali".