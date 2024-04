Una festa per la ultracentenaria quercia monumentale di Canolo

Nei giorni scorsi è stata celebrata la quercia monumentale di Canolo, a Correggio, con un evento che il Comune ha organizzato con la scuola "Don Pasquino Borghi", situata sempre a Canolo.

Con i suoi 150 anni e i suoi 28 metri di altezza, rappresenta uno degli alberi più importanti sul territorio correggese.

Sono stati letti dei racconti per sensibilizzare i bambini al rispetto della natura ed è stata effettuata una dimostrazione di Tree Climbing, la tecnica per potare gli alberi meno invasiva, che evita di provocare "traumi" alla pianta con giardinieri che "volteggiano" tra i rami per arrivare anche ai punti più delicati, senza provocare danni.

Il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente il proprietario dell’area della quercia, il signor Pecchi, le lettrici di Nati per Leggere, le Ggev, l’arboricoltore Andrea Fontani, oltre agli alunni della "Don Pasquino Borghi".