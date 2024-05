Una festa per oltre 16mila spettatori

Cinque minuti di stupida follia. Quanto basta per rovinare un derby quasi perfetto, fuori e dentro dal campo. Al triplice fischio una decina – o forse più – di tifosi granata situati nel settore distinti ha forzato un cancello ed è entrato in campo. Obiettivo? Arrivare sotto la curva Nord occupata dagli ultras del Parma. Una missione fallita e scongiurata dall’intervento della celere della polizia che è entrata in campo con caschi, scudi e manganelli evitando ogni contatto. Un paio di sostenitori della Reggiana sono riusciti a giungere fino alla porta vetrata nello spicchio esterno che delimita distinti e curva. Un atto ’dimostrativo’ dopo provocazioni e normali sfottò durati per tutto il match, che ha dell’assurdo: le telecamere dello stadio e i video della Digos hanno ripreso i facinorosi (tutti a volto scoperto); è facile pronosticare una pioggia di Daspo in arrivo, tutti sponda granata perché i rivali gialloblu sono stati più furbi, fermi e buoni sulle gradinate. Prima della partita un tifoso, sempre dal settore disinti, è caduto nell’acqua del fossato, tempestivamente ripescato dai vigili del fuoco. E dire che era stato un bel derby. Con un servizio d’ordine impeccabile e pochi disagi se non per via Petrella intasata di auto parcheggiate come in un puzzle. Ma soprattutto dai mille colori, dai ponti di Calatrava colorati di granata fino alle coreografie, dai distinti fino alla Curva Sud davanti alla quale l’istantanea più bella la vince il patron Romano Amadei che sventola la bandiera con la felicità di un bambino.

Tommaso Vezzani