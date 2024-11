Una festa per tutti: "Porteremo l’allegria nella zona più sofferente"

"Quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto di portare le luci delle feste natalizie anche in viale 4 novembre, nel piazzale della stazione storica e vie adiacenti. Uno sforzo per il Comune, che era però doveroso per dare un segnale di attenzione nei confronti di questa zona difficile", ha detto l’assessora al Centro storico, Stefania Bondavalli.

Ci sono altre iniziative previste in zona stazione?

"In collaborazione con le diverse associazioni che operano nella zona, è stata organizzata una giornata di festa rivolta all’intera cittadinanza, chiamata a riappropriarsi di un quartiere che nell’ultimo periodo ha mostrato evidenti segni di sofferenza. Infatti, domenica 8 dicembre, dalle 15.30, in piazzale Marconi, ci sarà uno spettacolo dedicato ai bambini: arriva Simba, il leone, che giocherà con i piccoli spettatori presenti. Seguiranno l’esibizione del Coro interculturale e un concerto di percussioni".

Altre iniziative, pensate per la città durante il periodo natalizio?

"Quello che stiamo mettendo in piedi in questi giorni è uno sforzo straordinario che dimostra l’attenzione verso due quadranti di città che stanno soffrendo per molteplici motivi. Due aree importanti per cui è necessario che l’ente pubblico trovi anche la collaborazione dei privati. Per questo stiamo chiedendo a tutti i cittadini di impegnarsi per le aree di propria pertinenza e ai proprietari di vetrine sfitte, che si affacciano su zone del centro storico, di provvedere alla pulizia degli spazi. A questo proposito, siamo infatti intenzionati a far rispettare l’articolo 12 del Regolamento di Polizia urbana e per la civile convivenza, che prevede sanzioni per chi non provvede ad una corretta manutenzione di vetrine. Il centro storico è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo farcene carico".

