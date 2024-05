Una fiaba per ogni piazza

Week end sotto il segno di Reggionarra, che quest’anno si ispira ai versi di "A rifare il mondo" di Ilaria Rigoli. Piazze, strade, parchi, biblioteche, cortili, musei e teatri ospitano di narratori e compagnie teatrali, insieme a genitori, ragazzi raccontastorie, scrittori, danzatori, illustratori, studenti, adulti, bambine e bambini. Spettacoli teatrali, fiabe, racconti, letture e laboratori sono i mattoni che serviranno per cominciare appunto A rifare il mondo, a partire dalla scelta delle parole. Il programma completo delle iniziative e le modalità di accesso sono consultabili sul sito www.reggionarra.it. Eventuali aggiornamenti o spostamenti di sede dovuti alle condizioni meteo sono invece disponibili in tempo reale sui canali social di Reggionarra. Tutti gli spettacoli sono confermati anche in caso di pioggia. In molti casi, perché i luoghi sono al coperto, in altri casi sono previste soluzioni alternative.