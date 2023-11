Una fiera di San Simone da record: "Il merito va tutto ai volontari"

Successo per la fiera di San Simone, lo scorso fine settimana, che ha portato migliaia di visitatori nel piccolo paese di Rolo. Un successo confermato durante la serata conclusiva dedicata ai volontari di Roloinfesta e delle altre associazioni locali che hanno svolto un servizio per portare in fiera le loro attività e iniziative (foto). "Un’altra bellissima serata dove si é dato qualche dato sulla Fiera, che ha avuto numeri e partecipazione straordinaria. Non posso che dire grazie, più volte, a tutti i volontari, che da trent’anni rendono possibili questo successo", le parole del sindaco Luca Nasi in occasione del ritrovo.

La fiera ha proposto spazi espositivi, musica, il villaggio storico, arte, una bella mostra su oggetti e paramenti sacri della parrocchia, fino ai sempre suggestivi oggetti della tarsia rolese. Un modo per mettere in vetrina un paese dalle solide tradizioni.