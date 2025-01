Una folla attenta alla lezione di legalità del giudice Gambarati

Pieno successo, con la sala d’Aragona della rocca Estense gremita di pubblico, nei giorni scorsi a San Martino in Rio, per l’incontro sul tema della legalità, organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con Primo Piano. Ospite di turno è stato il dottor Matteo Gambarati, giudice penale con funzioni di giudice per le indagini e le udienze preliminari al tribunale di Reggio Emilia. Il giudice Gambarati, davanti al folto pubblico nella storica sala del paese, ha condiviso la sua esperienza e le sue riflessioni su temi fondamentali per la nostra società. L’incontro è stato condotto dall’avvocato Simone Franzoni, già professore di diritto dell’Informazione all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Presenti a questo importante appuntamento anche i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, oltre al sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio: "E’ stata una bella occasione per approfondite insieme il valore della legalità e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana", ha commentato il primo cittadino, che ha portato i saluti istituzionali al pubblico presente all’iniziativa.