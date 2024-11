Una folla colorata riempie la città. Aperte le danze verso le feste. Solidarietà, rivivono i negozi sfitti

San Prospero, quest’anno graziato dalle condizioni atmosferiche, ha riportato in centro tanti reggiani, aprendo di fatto le ’danze’ verso le prossime festività natalizie.

Tutti sui pattini con la pista sul ghiaccio allestita al parco del Popolo e shopping con le bancarelle situate in tutte le piazze e vie del centro. Vicino alle fontane davanti al teatro Valli gli stand sono stati dedicati alle scuole e alle associazioni di volontariato che, di prima mattina, hanno ricevuto la visita del sindaco Marco Massari e dell’assessora Stefania Bondavalli.

I mattinieri, amanti del canestro, invece hanno incontrato le stelle dell’Italbasket che stasera giocheranno al Palabigi e che ieri hanno percorso a piedi le vie del centro per arrrivare all’allenamento in via Guasco, con sorrisi e selfie per tutti, con replica nel pomeriggio al PrStore di piazza Prampolini con il vin brulè per tutti.

Alcuni negozi sfitti hanno riaperto per ospitare ’temporary store’ benefici: Croce Verde in via Sessi 1/b, il Grade in via Toschi 13, l’associazione Sant’Innocenti onlus in vicolo Trivelli e Emergency in via Emilia San Pietro.

A far da colonna sonora alle ’vasche’ del mattino il concerto di campane dell’associazione Campanari reggiani, che ha preceduto la messa in Basilica.

In serata sono anche state accese le decorazioni luminose allestite per far respirare l’atmosfera naatalizia anche nel cuore di Reggio Emilia.

In piazza san Prospero, cuore della festa, i protagonisti sono stati i prodotti tipici di stagione del nostro Appennino con il fuoco acceso sotto al calderone che ha sfornato quintali di caldarroste a cura della Pro Loco di Marola e il vin brulè, pronto a riscaldare mani, cuore e stomaco dei tanti in fila.

Elisabetta Grassi