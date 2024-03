Una folla commossa per l’addio a Perini

Erano in molti, ieri mattina all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, per l’addio a Pietro Perini, detto Vigor, vinto da malattia a 78 anni di età. C’erano i militanti comunisti, che con lui avevano condiviso tante battaglie, soprattutto sociali e per i diritti dei lavoratori, oltre a rappresentanti dell’Anpi e del mondo del volontariato. Un cugino lo ha ricordato proprio per la sua grande generosità, per il suo carattere aperto e cordiale, sempre rivolto al benessere della comunità. Perini era stato anche un musicista autodidatta, suonando la tromba. E proprio il suono della tromba, con il maestro Simone Copellini, ha accompagnato l’addio a Pietro, con le note di Bandiera rossa, di Bella Ciao e dell’Internazionale, davanti a parenti, tanti amici e conoscenti visibilmente commossi. Alcuni anni fa Pietro Perini era stato pure artefice di un importante gesto di solidarietà per i familiari di Liana An Nuni, un ragazza di origine russa, uccisa a soli 29 anni di età dal marito, nella loro abitazione di Luzzara. Pietro aveva promosso una raccolta fondi per poter aiutare i familiari in Russia, in gravi difficoltà economiche. Proprio attraverso il Carlino aveva lanciato un appello alla solidarietà. Perini aveva lavorato alla Caam, con la sede di Guastalla trasformata in Cam dal 1983, con Pietro diventato gestore dell’esercizio commerciale insieme al collega Ivan Pavesi, ora vicesindaco, ieri mattina apparso visibilmente commosso e addolorato. Pietro lascia nel lutto la moglie Enrichetta, le figlie Sonia e Nadia, la sorella Anna Maria, nipoti e altri parenti. Dopo il funerale, il feretro è stato trasferito a Mantova dall’agenzia Veronesi e Pederzoli, in attesa della cremazione.

Antonio Lecci