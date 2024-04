Una folla di studenti e colleghi dà l’ultimo saluto alla prof Terzi

Erano in molti, ieri mattina, per l’addio alla professoressa Diana Terzi, insegnante di lettere, latino e storia, deceduta giovedì a soli 47 anni di età, vinta da una malattia contro cui combatteva da qualche tempo. Abitava a San Martino in Rio e insegnava da oltre dieci anni al liceo Fanti di Carpi, dove era pure referente dell’area di lingua italiana per i ragazzi stranieri. Stimata da colleghi e studenti, aveva sempre lavorato con impegno e passione. Proprio queste doti sono state ricordate ieri mattina all’esterno della Casa funeraria Rossi, a San Martino in Rio, dove si è svolto il momento del commiato. Sono intervenuti, con ricordi affettuosi e commossi, colleghi di lavoro, studenti ed ex studenti dell’insegnante scomparsa. E’ stata ricordata pure per il suo impegno nel sindacato, per la tutela delle persone, lasciando un esempio virtuoso.

Diana Terzi lascia il compagno Paolo, il fratello Fabio, nipoti e altri parenti. Il feretro è stato poi trasferito per la cremazione, con le ceneri che verranno tumulate nella tomba della madre, nel cimitero di San Martino in Rio.