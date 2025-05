Una folla muta e commossa saluta Alessandra Bolognesi

Ultimo saluto ieri pomeriggio ad Alessandra Bolognesi deceduta per una malattia all’età di 60 anni. Il funerale si è svolto nella chiesa parrocchiale di Casina gremita di folla silenziosa e commossa.

Ha celebrato l’onoranza funebre il parroco don Marcello Mantellini il quale, durante l’omelia, ha avuto parole di conforto nei confronti dei familiari, in particolare del marito Paolo e dei figli Enrico e Luca che frequentano le scuole superiori.

Erano presenti al funerale di Alessandra molti giovani, amici e compagni di scuola dei ragazzi, tutti uniti in un doloroso e partecipe silenzio. Erano presenti anche i giornalisti con i quali Alessandra ha collaborato in radio e televisioni reggiane per un ventennio, prima di unirsi in matrimonio con Paolo Lombardi. I colleghi la ricordano come una professionista capace, una bella persona, seria e leale.

A seguito delle nozze Alessandra aveva scelto di privilegiare la famiglia ed era diventata l’anima del negozio di termoidraulica del marito, aperto dal suocero oltre 50 anni fa. Anche per questa sua attività e la disponibilità nei confronti di tutti, Alessandra era molto conosciuta ed apprezzata.

La sua scomparsa ha lasciato in tutti un grande vuoto.

