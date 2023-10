Una folla per i due nuovi parroci

Grande partecipazione domenica pomeriggio all’ingresso dei due parroci in solidum all’Unità Pastorale di Santa Maria Maddalena, comune di Ventasso, introdotti dall’arcivescovo di Reggio e Guastalla, Giacomo Morandi: don Giancarlo Pergreffi, già parroco di Cervarezza e don Piergiorgio Torreggiani in arrivo da Luzzara. Insieme, con la collaborazione di altri due sacerdoti, si occuperanno di tutte le parrocchie del comune: Collagna, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona, Vallisnera, Ligonchio, Csalino, Caprile, Cinquecerri Montecagno, Ospitaletto, Piolo, Vaglie, Busana, Cervarezza, Nisamozza, Talada e Frassinedolo. La cerimonia, alla presenza di autorità civili e militari, è iniziata con il saluto del sindaco Enrico Ferretti che, oltre a ringraziare i due sacerdoti precedenti, don Giovanni e don Giuliano, trasferiti altrove, ha dato il benvenuti a don Giancarlo e don Piergiorgio presentando la comunità dell’alto Appennino e ha ringraziato monsignor Morandi per l’attenzione rivolta alle parrocchie della montagna. Apprezzamenti e ringraziamenti dell’arcivescovo anche ai due nuovi parroci che hanno accolto questo nuovo incarico con entusiasmo, applauditi dal pubblico che gremiva la chiesa di Collagna: molti anche i parrocchiani di Luzzara, con la loro sindaca Elisabetta Sottili, che hanno voluto accompagnare don Piergiorgio al nuovo incarico. La festa di ‘accoglienza’ si è conclusa con un’apericena organizzata dai parrocchiani di Collagna nella Casa Vacanze del paese.

s. b.