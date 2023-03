Una frattura a fine stagione E Castagner disse addio al granata

Si è spento Ilario Castagner, 82 anni, molto conosciuto nel mondo del calcio. Il suo lungo percorso nel professionismo è spicca il balzo proprio a Reggio. Ha 18 anni quando arriva in città. Luigi Del Grosso lo ha notato in Veneto, l’ingaggio è in previsione del campionato 195960, quando la Reggiana milita in B. Del Grosso è un cacciatore di talenti, il suo record di 287 panchine in granata resiste ancora.

Castagner è un bomber di belle speranze, viene aggregato alla prima squadra, ma per fare esperienza gioca con la formazione delle riserve e con la rappresentativa giovanile che partecipa al campionato De Martino, allenata dalle vecchie glorie Panciroli, Duo, Violi e Giaroli. Formazione di B, riserve e De Martino: al tempo di Castagner tutte si cimentano al Mirabello, dove Luciani è il custode e la Genoeffa la guardarobiera. Altra figura di riferimento è il massaggiatore Abramo Cimurri.

Il giovane è alloggiato da Ermete, albergo con ristorante in via Emilia San Pietro, che diventa la casa di tanti giocatori. Castagner è un attaccante da area, fisico robusto, tiro potente, ha fiuto per il gol. In prima squadra raccoglie nove presenze e due reti (Modena e Cagliari), è la riserva di Pinti, che è in forma splendida (22 partite, 13 gol).

E’ con la rappresentativa De Martino che ha altre belle soddisfazioni: domina a lungo la classifica del girone, dove figurano anche Alessandria, Juventus, Genoa, Novara, Parma, Sampdoria, Torino. Tra i suoi compagni d’avventura Andreotti, Arbizzi, Bacci, Baricchi, Bianchini, Cavazzoni, Cigarini, Cocchi, Correnti, Corti, Davoli, Fantazzi, Ferretti, Guercini, Margionti, Placanica, Reggiani, Tassi, Volpi.

Il calcio in città ha una forte dimensione sociale e identificativa. Gli sportivi possono incontrare i giocatori mentre fanno una passeggiata mattutina nei viali della circonvallazione o in centro. Del Grosso li convoca al mattino al Mirabello: riunione tecnica, due passi e un caffè in compagnia per fare gruppo. Tra i locali dove fanno tappa, il bar Torrazzo di via Fornaciari e la gelateria Frigidaire in via Emilia San Pietro.

Al pomeriggio l’allenamento.

Il finale di stagione per il giovane è problematico: rimedia una frattura a una gamba. Ancora ingessato, a luglio si aggrega alla comitiva della De Martino: i ragazzi sono premiati per il buon campionato, la società prevede una vacanza di 15 giorni a Misano. Si sposta tra albergo e spiaggia con una sedia a rotelle.

Nel frattempo in sede fervono le operazioni del calciomercato, la scadenza per i trasferimenti è imminente. Del Grosso è rientrato dalle ferie per incontrarsi con i dirigenti Visconti e Lari, ai quali si aggrega Degol. Prende forma la Regia della prossima stagione, senza il giovane Castagner, che passa al Legnano. Il destino gli riserverà una brillante carriera come calciatore e come mister (Inter, Lazio, Milan, altre).

Massimo Tassi