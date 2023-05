Una giornata alla fiera di San Felice

Diversi eventi sono in programma oggi a Guastalla in occasione della tradizionale fiera di San Felice.

Pur se condizionata dal maltempo, la manifestazione prevede iniziative in centro, anche in spazi coperti e dunque al riparo dalla pioggia. A palazzo ducale, nel cortile interno, anche oggi resta aperta "Non solo balocchi", una mostra modellistica che illustra la realizzazione di modelli di treni, imbarcazioni, percorsi ferroviari con stazioni e altro ancora, promossa dalla sede guastallese dell’Associazione Modellismo & Storia Dlf Pontassieve (Firenze).

Una mostra che permette ai visitatori di osservare in 3D le storie raccontate nei libri e attraverso i ricordi delle generazioni precedenti. Alle 10 e alle 17 prevista una visita guidata della mostra, oltre a un laboratorio per giovani che desiderano provare a realizzare i modelli in cartone, avvicinandosi a questa bella passione. Sempre oggi proseguono le visite di "Teatri Aperti", con tour in centro storico e visita al teatro Ruggeri, a cura di Fiorello Tagliavini.

Il programma della fiera prevede la presenza delle associazioni Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga e Qualità dei Mercati di Parma, di artisti dell’ingegno con una selezione di banchi all’insegna del made in Italy in piazza Mazzini, oltre alle giostre del luna park in piazzale Ragazzi del Po, nell’area a nord del centro storico.

a.le.