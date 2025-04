Una giornata dedicata alle api: "Celebriamo la biodiversità"

Un sabato pomeriggio all’insegna della natura e della biodiversità animerà oggi il parco del Cerchio e il quartiere Roncaglio di Cavriago con il ritorno de ’La Festa delle Api’, l’evento di aprile che ogni anno trasforma l’area verde di via Don Magnani in un vivace spazio di gioco, scoperta e sensibilizzazione per grandi e piccoli.

L’appuntamento è a partire dalle 15 con i laboratori a cura de ’il giardino degli apicoltori’ (su prenotazione), del Green Team, dell’associazione insieme ATDA e dell’associazione Carmen Zanti.

Alla festa saranno presenti, per tutto il pomeriggio, l’arnia didattica di Allodi Apicoltura e il tttruccabimbi, oltre ai banchetti del mercatino ‘cambio e scambio’ dei bambini e delle bambine a cura di ’l’Arcobaleno dei bambini’ e di Coop Celi.

"La festa delle api è un momento sempre più atteso e partecipato da parte delle famiglie cavriaghesi ma non solo" afferma l’assessore all’Ambiente e alla Partecipazione Luca Brami. "È quindi una occasione preziosa per le persone per incontrarsi, riconoscersi e costruire legami, vivere gli spazi verdi del rinnovato parco del Cerchio e, parallelamente, affermare l’importanza della biodiversità e degli insetti impollinatori negli ambienti urbani".

Per terminare in bellezza, a partire dalle 17, i bambini potranno sbizzarirsi con una caccia alle uova (sempre su prenotazione), organizzata per l’occasione dal centro culturale Multiplo, sempre al parco del Cerchio. I più grandi invece alle 18 potranno rilassarsi con un piccolo aperitivo offerto da FranzBros Vini.

Tutte le attività, i banchetti e le iniziative della giornata sono completamente gratuiti, e per i più golosi durante la giornata, sarà possibile gustare il gelato della gelateria ’2 di coppe’, il miele di ’Allodi Apicoltura’ e la birra del birrificio ’Dada’.

Per saperne di più trovate tutte le informazioni sul sito del Comune di Cavriago www.comune.cavriago.re.it