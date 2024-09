Una giornata per sostenere le attività dell’Unitalsi

Sono aperte le adesioni alla festa benefica in programma domenica 8 settembre a San Martino Piccolo di Correggio (foto). Il locale circolo Anspi, insieme a Unitalsi, organizza (con la modalità di raccolta fondi) un’intera giornata con vari appuntamenti, con la possibilità per tutti di partecipare e dare un contributo tangibile a favore delle necessità di questa importante realtà. Il primo appuntamento è previsto alle 10 con l’accoglienza dei partecipanti e un coffee break di apertura, alle 11,15 in chiesa verrà celebrata la messa animata dai volontari Unitalsi, seguita da un tour dei bikers Harley Davidson. Alle 13 ci si sposterà nella struttura coperta per il pranzo a menù fisso (cappelletti alla panna, grigliata di carne con patate, bevande e torte) per tutti gli aderenti con un prezzo speciale per le famiglie con bambini (prenotazione obbligatoria, tel. 333-8233434). Nel pomeriggio un dj set musicale a cura di Angelo Battini, dalle 17 partite e tornei di calcio a sette. Dalle 19 una pizzata per chiudere l’evento, col ricavato destinato interamente a scopo benefico, a favore di Unitalsi.