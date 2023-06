Una giornata piena di eventi circensi, clown e teatro per ragazzi

Tanti eventi alla rassegna Estate Popolare.

Oggi alle 16,30 le Aie urbane di Dinamico Festival e Galline Volanti, al parco della Mirandola di via Fratelli Bandiera, alle 21,30 lo spettacolo di clown "La dama demodé" della compagnia Duolinda.

Alle 17 al parco di piazza Valiani a Villa Sesso, lo spettacolo "Fiafiaba" del Teatro dell’Orsa con Lucia Donadio e Chiara Ticini.

Al Parco del Tasso in via Adua alle 17,30 al via il Circo sotto casa della Compagnia Circolabile.

Al centro sociale del Villaggio Stranieri dalle 19 gnocco fritto e aperitivi, dalle 21 musica e danze.

Stasera al circolo Pigal di Reggio cena e musica col gruppo Allucitruci, col ricavato pro CoRe.