Una giornata tutta reggiana per il campione paralimpico

Giornata reggiana per Stefano Trevisani (oro paralimpico a Parigi nel mixed team con Elisabetta Mijno), ospite per una giornata della società Arcieri dell’Ortica di Novellara, che nei giorni scorsi – come già riportato dal Carlino – si è aggiudicata la maglia usata ai Giochi francesi ’24 ad un’asta a scopo benefico e ora è tra i cimeli conservati dal team reggiano presieduto da William Tondelli.

Oggi dalle 10 alle 13 Trevisani è atteso alla palestra di Luzzara, accanto alle scuole del centro storico, per un incontro con ragazzi, docenti e le autorità. Gli studenti luzzaresi, in questo periodo, stanno portando avanti un progetto sullo sport paralimpico. Ma stavolta non avranno bisogno di libri: avranno un testimone in carne e ossa a spiegare questo straordinario mondo di soddisfazioni ma anche di sacrifici.

Poi il pranzo a Corte Giardino di Luzzara, mentre alle 15,30 ci si sposta a Novellara, alla biblioteca comunale all’interno della rocca, per un incontro aperto al pubblico, alla presenza delle istituzioni locali. La giornata è stata fortemente voluta dagli Arcieri dell’Ortica, società sempre attiva anche nel sociale.

a.le.