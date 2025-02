Una giovane: "Tifosi se la sono presa pure con chi non c’entrava"

Mentre la Digos continua a indagare (al vaglio in queste ore dopo i filmati degli inquirenti anche quelli del centro commerciale ’I Petali’, nella foto un esempio), continuano a far discutere gli scontri fra tifosi della Reggiana e ragazzini presunti appartenenti a baby gang fuori dallo stadio, sabato scorso al termine della partita contro la Carrarese. "Gli ultras se la sono presa anche con persone che non c’entrano nulla come noi", racconta una 20enne che vuole restare anonima, la quale ci ha contattato per fornire la sua versione dei fatti. "Io e due mie cugini prima della partita siamo stati fermati da un gruppetto di tifosi alla rotonda di via Duo. Ci hanno chiesto se avevamo un coltello perché ‘volevano uccidere tutti i maranza’... Noi abbiamo tirato dritto e siamo andati a mangiare al centro commerciale. Poi nel pomeriggio è successo il macello come sempre accade quando ci sono le partite".

I suoi due cugini, entrambi minorenni, sono gli stessi che abbiamo pubblicato in una foto (ma col volto oscurato e reso irriconoscibile) nei giorni scorsi sul Carlino, presa dai loro social dove sfidavano i tifosi. "In realtà – continua la ragazza – hanno scritto quelle cose per scherzare e sono d’accordo che avrebbero dovuto evitare. Ma voglio raccontare che loro sono scappati nel caos insieme ad altri loro amici marocchini. Hanno preso il bus per andare a casa e a bordo sono saliti dei tifosi minacciando tutti, compresi giovani che non c’entravano nulla. E hanno pure picchiato delle ragazze e poi hanno cercato di investire uno dei miei cugini. Noi non c’entriamo nulla con le baby gang. Questi giovani purtroppo provocano, ma anche i tifosi che hanno il triplo della loro età perché rispondono? Si dovrebbero vergognare tutti...".

dan. p.