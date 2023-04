Una giungla di parchi Viaggio nelle aree verdi: giochi avvolti nell’erba e siepi senza controllo

di Tommaso

Vezzani

Non tutto è oro quel che luccica. In primavera i parchi, a maggior ragione in una città ricca di aree verdi come la nostra, sono uno spettacolo magnifico. La vegetazione sta crescendo rigogliosa ma - e qui nasce il problema - incontrollata. L’allarme lo ha lanciato l’associazione ‘Insieme per Rivalta’, che ha attaccato ad uno degli ingressi del ‘Peep’ un cartello che dice: "Insieme ai Volontari del verde ci scusiamo con la cittadinanza per il mancato sfalcio dei parchi, ma purtroppo ad oggi non siamo ancora in possesso delle necessarie autorizzazioni dell’amministrazione comunale per poter operare".

Sabrina abita in via Oddone e la sua casa affaccia direttamente sul parco: "Noi residenti ce ne siamo accorti eccome, in certe aree l’erba è davvero troppo alta. Non è un problema di impegno dei volontari, uno lo conosco e so che lo farebbe anche subito se potesse. Si vede che non sono stati aiutati e questa cosa è un po’ vergognosa. Guardate il campo da calcio, l’erba è così alta che i bambini non ci possono più giocare". Sono vari i punti del parco Peep in cui la vegetazione sta dilagando, compresa l’area in pendenza tra la passeggiata superiore e quella inferiore, e il lato proprio di via Oddone: lì il verde sembra pronto a invadere il tunnel dei garage.

Nel resto della città la situazione si conferma: all’Alcide Cervi (ex-‘Tocci’) il lato nord, confinante con il liceo classico e Sant’Agostino, è pieno di polvere e foglie secche, c’è un po’ di spazzatura e un tubo per l’irrigazione giace lì, abbandonato, in mezzo alla camminata. In certe aree il parco è un po’ spelacchiato, mentre in altre il verde cresce disordinato come la siepe che delimita la parte sud.

In via Zandonai c’è un’area verde che nonostante le piccole dimensioni dice molto. I fusti arrivano a metà delle panchine, due dondoli sono inglobati dal verde e anche la collinetta è ispida. L’erba arriva al ginocchio, così come al parco Ottavi in via Gorizia. Il ‘diamante’ è una delle aree verdi più note della città, talvolta lo si definisce anche ‘dei conigli’: nell’area vengono abbandonati in maniera illecita molti animaletti, è un problema che la città conosce ormai da anni. Sono più di 50, ma è difficile vederli: si nascondono nelle siepi e in un’erba che è alta il doppio di loro. Un cagnolino va a recuperare la pallina che la padrona gli lancia e scompare. Grazie ai soffioni e al giallo dei tarassaci il colpo d’occhio è piacevole, ma il diamante rischia di diventare tana di animali - ma anche insetti e zanzare, con l’arrivo del caldo - indesiderati..

Al parco ‘degli arbusti’, sempre in zona Foscato dietro a via Nievo, e al ‘La Malfa’ che in zona ‘Buco del signore’ confina con il Rio delle Acque chiare, il problema si ripete. ‘Problema’... In certi casi l’apparenza non è malvagia - anzi - ma la situazione è priva di controllo e i parchi potrebbero deteriorare, complici le temperature e i cambi di stagione, anche nelle zone più fortunate.