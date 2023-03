Una gran folla alla scoperta di Villa Magawly I visitatori si dispongono in lunghe code, ma qualcuno alla fine deve rinunciare

Alzi la mano chi sapeva dell’esistenza di Villa Magawly, una meraviglia carica di storia tra Coviolo e la Canalina. La voglia di scoprire questo angolo di paradiso – sabato e ieri reso accessibile grazie alla famiglia proprietaria e al Fondo per l’ambiente italiano – è stata così contagiosa che non tutti i visitatori, nell’arco dei due giorni, sono riusciti ad avere accesso alle stanze del casino di villeggiatura per ascoltare i giovani Ciceroni dell’Ariosto Spallanzani, del Moro e del Chierici. Troppo numeroso il pubblico che ha preso parte all’iniziativa e si è disposto in lunghe e pazienti code: la testimonianza più vera del successo dell’idea. L’ingresso era ad offerta libera, ma gli iscritti al Fai – l’acquisto annuale della tessera si può perfezionare anche online in ogni momento – godevano di una corsia d’accesso preferenziale, suscitando inevitabili mugugni tra gli altri visitatori in attesa e qualche rinuncia. Ma cos’è Villa Magawli? Il casino, raggiungibile da via Ruzante 37, apparteneva fin dal ’500 ai Torricelli. Verso la fine del ’600 fu acquisito dal conte Alessandro Cassoli, la cui figlia sposò un Magawly (discendente dell’irlandese Filippo Magawly Cerati, politico, coevo di Napoleone I). La villa è costituita da una parte padronale caratterizzata da una elegante scalinata, dai fabbricati rustici e circondata da un ampio bosco inglese. Oltre al grande parco, visitabili le stanze affrescate, il busto del Clemente, i ritratti dei membri antichi della famiglia Denaglia Torricelli, l’oratorio. Ma Villa Magawli non è l’unico gioiello del weekend. Castellarano (coi Ciceroni dell’istituto Motti) ha acceso i riflettori sul borgo antico, con le dimore storiche che si susseguono fino al punto più alto, dove sull’Aia del Mandorlo si affacciano castello e antica pieve millenaria.